Ankara gündem: ANKARA-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAY DAVETİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI - Son Dakika
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Ankara gündem: ANKARA-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAY DAVETİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

09.08.2022 05:03

Edinilen Ankara haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde cemevi ziyareti sonrası kendisini çaya davet eden ailenin evine misafir oldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde cemevi ziyareti sonrası kendisini çaya davet eden ailenin evine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Mamak'ta bulunan cemevinden ayrılmasının ardından Mamak'ta kendisini çaya davet eden bir aileyi ziyaret etti. Bahadır Çaşmaz'ın evine misafir olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içerek Çaşmaz ailesinin fertleriyle sohbet etti. Erdoğan, ayrıca sokakta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları da el sallayarak selamladı.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem: ANKARA-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAY DAVETİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI - Son Dakika

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