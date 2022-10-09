ANKARA'DA 'SANAT AŞKINA KOŞ-BAŞKENT KÜLTÜR YOLU KOŞUSU' YAPILDI - Son Dakika
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ANKARA'DA 'SANAT AŞKINA KOŞ-BAŞKENT KÜLTÜR YOLU KOŞUSU' YAPILDI

09.10.2022 11:44

ANKARA'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, 'Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu' düzenlendi.

ANKARA'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, 'Sanat Aşkına Koş-Başkent Kültür Yolu Koşusu' düzenlendi.

Ankara'da bu yıl ikincisi düzenlenen koşuya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayan 5 kilometrelik parkur, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da sona erdi. Koşunun sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi, SERÇEV'e tüm katılımcılar adına bağışta bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, "Başkent Kültür Yolu Festivali, bir kültür-sanat maratonu ama aynı zamanda açık hava etkinlikleriyle de festivalimizi tamamlıyoruz. Spor da şehir aktiviteleri arasında çok önemli bir yer tutuyor. Maalesef Ankara'da çok fazla koşu yok ama koşu sevenler de çok fazla. Biz Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında bu kültür yolu rotamız üzerinde bir koşu tanımlayarak sporla da bunu birleştirmek istedik" dedi.

Ayrıca bir sosyal sorumluluk projesine yer verdiklerini kaydeden Yavuz, "Birkaç gün önce 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'ydü. Bu nedenle ülkemizde bu konuda çalışma yapan en kapsamlı dernek olan SERÇEV ile birlikte bu organizasyonu yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi olarak, bu hastalığa sahip olan çocuklarımıza destek olabilmek için SERÇEV'e bir bağışta bulunduk. Bu nedenle hem bugün sanat aşkına koşarken bir taraftan da sosyal sorumluluk projemizi yerine getiriyor olacağız" diye konuştu.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da, "Bu pazar gününde spor ve sanat aşkına sporcularla birlikte oluyoruz. Tabii bu anlamlı bir etkinlik. Serebral palsili çocuklarımıza da buradan destek sağlamış olacağız. Ben herkese katılımları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Asım Balcı, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA'DA 'SANAT AŞKINA KOŞ-BAŞKENT KÜLTÜR YOLU KOŞUSU' YAPILDI - Son Dakika

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