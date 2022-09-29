BAŞKENT Ankara 'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla şehrin büyük bir kısmında hakim oldu.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara gündem: Ankara'da yoğun sis - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.