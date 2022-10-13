Ankara gündem: Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara gündem: Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutlandı

13.10.2022 12:50

Ankara haberler: Ulus'taki Birinci Meclis binasında düzenlenen tören İstiklal Marşı okunması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kürsüde konuşması Ankara Valisi Vasip Şahin'in kürsüde konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un protokolle Birinci Meclis binasına gelişi...

Ulus'taki Birinci Meclis binasında düzenlenen tören

İstiklal Marşı okunması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kürsüde konuşması

Ankara Valisi Vasip Şahin'in kürsüde konuşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un protokolle Birinci Meclis binasına gelişi

Seğmenlerin gösterisi ANKARA - Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis binasında tören düzenlendi.

YORUMLAR
500
Ankara haberi: Ankara'nın başkent ilan edilişinin 99'uncu yılı kutlandı (2) Ankara haberi: Ankara'nın başkent ilan edilişinin 99'uncu yılı kutlandı (2) Mansur Yavaş: 'Atamızın Emanetini Hep Birlikte Geleceğe Hazırlıyoruz' Mansur Yavaş: 'Atamızın Emanetini Hep Birlikte Geleceğe Hazırlıyoruz'
Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Vasip Şahin, Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem: Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
15:09 Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı
15:09 Makyajsız haliyle görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek üstüne destek geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 16:20:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara gündem: Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement