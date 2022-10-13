Ulus'taki Birinci Meclis binasında düzenlenen tören
İstiklal Marşı okunması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kürsüde konuşması
Ankara Valisi Vasip Şahin'in kürsüde konuşması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un protokolle Birinci Meclis binasına gelişi
Seğmenlerin gösterisi ANKARA - Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis binasında tören düzenlendi.
Son Dakika › Güncel › Ankara gündem: Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutlandı - Son Dakika