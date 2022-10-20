Ankara gündem haberi: 18. Ankara Kitap Fuarı yarın başlıyor - Son Dakika
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Ankara gündem haberi: 18. Ankara Kitap Fuarı yarın başlıyor

20.10.2022 12:04
Ankara gündem haberi: 18. Ankara Kitap Fuarı yarın başlıyor

Ankara haber: 18. Ankara Kitap Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

18. Ankara Kitap Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da düzenlenen fuarda 500'ü aşkın yazar, okurlarıyla buluşacak. Fuarın onur konuğu ise Nazlı Eray olacak.

Fuarın konuk ülkesi olarak İtalya belirlendi. İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Ankara Kitap Fuarı iş birliğinde ana teması "İtalya Edebiyatı" olan etkinlikler de düzenlenecek.

30 Ekim Pazar'a kadar kitapseverleri ağırlayacak fuarda, aralarında söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de bulunduğu binden fazla etkinlik yapılacak.

Yarın saat 14.00'teki açılış töreniyle başlayacak fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İtalya'da hükümetin kurulması için siyasi istişareler başladı İtalya'da hükümetin kurulması için siyasi istişareler başladı

Nazlı Eray, İtalya, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberi: 18. Ankara Kitap Fuarı yarın başlıyor - Son Dakika

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