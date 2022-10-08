Ankara gündem haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Bitter, Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek - Son Dakika
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Ankara gündem haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Bitter, Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek

08.10.2022 04:10
Ankara gündem haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Bitter, Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek

Edinilen Ankara gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter'in, Polonya ve Almanya ile Türkiye'ye ziyarette bulunacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter'in, Polonya ve Almanya ile Türkiye'ye ziyarette bulunacağı bildirildi.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter, 7-19 Ekim 2022 tarihleri arasında Frankfurt, Varşova, Krakow, İstanbul ve Ankara'yı ziyaret edecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ziyareti sırasında Bitter'in, ABD konsolosluk operasyonlarını gözlemleyeceği ve yabancı hükümet muadilleriyle görüşeceği belirtilirken, "Yurtdışındaki ABD vatandaşlarının korunmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne meşru seyahatin kolaylaştırılmasına olan derin ve sürekli bağlılığımızı yineleyecektir." denildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Bitter, Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek - Son Dakika
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