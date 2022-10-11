Ankara gündem haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden "su tarifesi" kararı - Son Dakika
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Ankara gündem haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden "su tarifesi" kararı

11.10.2022 01:40

Ankara gündem haberi: Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin bu ayki ilk toplantısında, geçen ay Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilen "su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılmasına" ilişkin önerge tekrar kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin bu ayki ilk toplantısında, geçen ay Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilen "su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılmasına" ilişkin önerge tekrar kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ekim ayı ilk oturumu, Meclis Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında toplandı.

Toplantıda, AK Parti grubunun teklifiyle geçen ay oy çokluğuyla alınan, "su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına" ilişkin kararın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilmesi görüşüldü.

Mecliste konuşan Ünal, indirim önergesinin yasal olmadığının iddia edildiğini ancak yasal olduğunu söyleyerek, "Burası aynı zamanda ASKİ'nin de genel kurulu. ASKİ'nin politikalarının konuşulacağı yer de burasıdır. Verilen önerge de yasaldır, Mansur Bey'in veto hakkı da yasaldır." dedi.

Yavaş'ın, suyun vatandaşa ucuz verileceğine dair açıklamalarının olduğunu anlatan Ünal, "Mansur Bey geldi, indirmedi, hep bindirdi." ifadesini kullandı.

ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker de 1994'ten 2018 yılına kadar her yıl ASKİ'nin suya zam yaptığını belirtti.

ASKİ'nin maliyetlerinin yüzde 25 arttığını ifade eden Beker, "Arıtma için kullanılan elektriğe zam geldi. ASKİ bunlara rağmen artış yapmadı. Milletin derdi su değil. Suyla siyaset olmaz. Esnafı geziyoruz, 'su pahalı' diyen duymadık. Su ile uğraşmayın, sudan bir şey çıkmaz." diye konuştu.

ABB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da Ankara'da kademeli su tarifesine geçildiğini, Ankara Büyükşehir Belediyesi su tarifesi ve artış oranlarının Meclis kararı ile belirlendiğini söyledi.

Mecliste bir zam kararı alınmadığını söyleyen Neslihanoğlu, "Bu Meclisin üye sayısı 148. Millet İttifakı ve bağımsızlar olarak sayımız 39. Bu sayı ile nasıl zam kararı alınabilir? 'Zam yaptı' diyenler insanların aklı ile alay ediyorlar. Ortada bir zam kararı varsa bunu alan, Mecliste çoğunluğu olan partidir." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda, Yavaş'ın veto ettiği su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidilmesine yönelik önerge, oy çokluğuyla bir kez daha kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, 7 gün içinde gerekçesini belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebiliyor. Meclisin kararında ısrar etmesi halinde belediye başkanı, kararlar aleyhine idari yargıya başvurabiliyor.

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ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi Son dakika haberi... Abb Meclis'nde AKP'li Üyelerin Su Ücretlerine Yüzde 50 İndirim Önerisi Kabul Edildi. Son dakika haberi... Abb Meclis'nde AKP'li Üyelerin Su Ücretlerine Yüzde 50 İndirim Önerisi Kabul Edildi.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara gündem haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden 'su tarifesi' kararı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden "su tarifesi" kararı - Son Dakika
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