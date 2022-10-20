Ankara gündem haberi: Ankara'da 80 yaşındaki eşini öldüren sanığa "haksız tahrik" indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Ankara gündem haberi: Ankara'da 80 yaşındaki eşini öldüren sanığa "haksız tahrik" indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası

20.10.2022 16:06
Ankara gündem haberi: Ankara'da 80 yaşındaki eşini öldüren sanığa "haksız tahrik" indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası

Edinilen Ankara haberine göre Ankara'da 80 yaşındaki kocasını bıçaklayarak öldüren 76 yaşındaki sanık, cinayeti "haksız tahrik" altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükümle birlikte tahliye edildi.

Ankara'da 80 yaşındaki kocasını bıçaklayarak öldüren 76 yaşındaki sanık, cinayeti "haksız tahrik" altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükümle birlikte tahliye edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mevlüde Akgün, avukatı ve maktul Ahmet Akgün'ün yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki celse savcının sunduğu esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için sanığa söz verdi.

Önceki savunmalarını yineleyen sanık Akgün, lehine olabilecek hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Sanık avukatının da beyanını alan mahkeme ardından kararını açıkladı.

Buna göre, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Akgün'ün cezası, eylemi "haksız tahrik" altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl 8 aya indirildi.

Sanığın yaşı, sağlık sorunu ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

Bu kapsamda sanık hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol şartı uygulandı.

Olayın geçmişi

İddianameye göre, Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi'nde yaşayan Mevlüde ve Ahmet Akgün çifti, 14 Ocak 2021'de bilinmeyen nedenden tartıştı. Mevlüde Akgün, eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İfadesinde, 60 yıllık evliliklerinin olduğunu belirten sanık Akgün, "Eşim bana bağırdı, küfür ve hakaret etti. Elindeki bıçakla beni tehdit etti. Odaya girdiğimde eşim oturduğu yerden kalkarak bıçağı bana doğru savurdu. Ben de elindeki bıçağı alarak kendimi savunmak için ona vurdum." iddiasında bulundu.

İddianamede, Akgün'ün, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Ankara gündem haberi: Ankara'da 80 yaşındaki eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberi: Ankara'da 80 yaşındaki eşini öldüren sanığa "haksız tahrik" indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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