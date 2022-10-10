33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 562 bin dolu makaron, 21 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, 4 bin 490 kozmetik ürün, 1885 elektronik/muhtelif eşya, 140 litre etil alkol, 37 kilogram tütün, 17 litre sahte içki ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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