Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

11.10.2022 02:12

Başkentte seyir halindeyken yanan otobüsün yolcuları tahliye edildi.

Başkentte seyir halindeyken yanan otobüsün yolcuları tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir otobüs firmasının İstanbul- Erzincan seferini yapan 35 AAV 984 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Bulvarı GİMAT kavşağında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki yolcuların hızla tahliye edilmesi sonucu, herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Erzincan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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