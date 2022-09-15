Ankara gündem haberi... Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Ankara gündem haberi... Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu

15.09.2022 15:18

Gelen Ankara haberlerine göre ANKARA'da, Kocatepe Camii'nin yanındaki sokakta, vücudunda darp izleri olan erkek cesedi bulunurken, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ANKARA'da, Kocatepe Camii'nin yanındaki sokakta, vücudunda darp izleri olan erkek cesedi bulunurken, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde, sabah Kocatepe Camii'nin yanındaki sokakta hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, araştırma yaptı. Vücudunda ve yüzünde darp izleri bulunan ceset, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberi... Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberi... Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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