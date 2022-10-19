Ankara haber: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev: "Türkiye Cumhuriyeti bizim ikinci vatanımızdır" - Son Dakika
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Ankara haber: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev: "Türkiye Cumhuriyeti bizim ikinci vatanımızdır"

19.10.2022 17:30

Ankara haber: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev: "Türkiye Cumhuriyeti bizim ikinci vatanımızdır" Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, "Türkiye Cumhuriyeti bizim ikinci vatanımızdır.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev: "Türkiye Cumhuriyeti bizim ikinci vatanımızdır"

ANKARA - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, "Türkiye Cumhuriyeti bizim ikinci vatanımızdır. Bu artık hiç tartışılmaz ve kuşkusuz ispatlanmış. Artık o bir delildir" dedi.

Kazakistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 30'uncu yıldönümü sebebiyle Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde program düzenlendi.

Programda konuşan Büyükelçi Sapiyev, "Burası artık kendi evimiz oldu. Tabi ki kendi evimiz içinde evimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti bizim ikinci vatanımızdır. Bu artık hiç tartışılmaz ve kuşkusuz ispatlanmış. Artık o bir delildir" diye konuştu.

Sapiyev, karşılıklı ziyaretlerin tüm alanlardaki ilişkileri ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, "30 sene içinde biz iş birliği olarak büyük adımlar attık. Büyük sonuçlara vardık. Hala daha bu çalışmaları en iyi şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz ve göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sapiyev, Türkiye ile Kazakistan'ın çeşitli uluslararası platformlarda ilişkilerini ilerletmeye çalıştıklarını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler'de iki ülkenin birbirini desteklediğini söyledi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Ankara haber: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev: 'Türkiye Cumhuriyeti bizim ikinci vatanımızdır' - Son Dakika

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