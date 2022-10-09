Ankara gündem haberi | Nallıhan'da bir araç bahçeye devrildi, 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sabah saatlerinde A.G'nin kullandığı 48 N 643 plakalı araç Çayırhan Mahallesi'nden Gebze'ye giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nallıhan Çalıcaalan Mahallesi yol ayrımında yolun altındaki bahçeye devrildi.
Tek taraflı yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasında araçta sürücüden başkasının olmadığı, yaralanan sürücü Nallıhan Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
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