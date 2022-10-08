Ankara gündem haberi | TOKİ Altındağ Cinderesi Kura Çekimi Töreni - Son Dakika
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Ankara gündem haberi | TOKİ Altındağ Cinderesi Kura Çekimi Töreni

08.10.2022 16:42

Ankara gelişmesine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hüseyin Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen TOKİ Altındağ Cinderesi Kura Çekimi Töreni'ne katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hüseyin Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen TOKİ Altındağ Cinderesi Kura Çekimi Töreni'ne katıldı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da 12 Ağustos 2020'de temeli atılan 451 konutun inşasını 2 yıl gibi sürede tamamladıklarını söyledi.

Cinderesi'nin gecekondu ve çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu, alt yapı olarak da yaşanması zor bir bölge durumundayken sosyal ve kültürel anlamda büyük bir değer üretilerek yeni bir yaşam alanı haline getirildiğini anlatan Bulut, bunun örnek bir uygulama olduğunu belirtti.

Bulut, kasım ayı sonu, aralık ayı başında teslimlere başlayacaklarını kaydetti.

"Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da büyük bir emekle verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cinderesi'nin önemli bir bölge olduğunu belirten Balcı, "Beklenen projeyi tamamlamış bulunuyoruz. Hak sahiplerinin yüzünü güldürdüğümüz için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır." dedi.

"O insanın yerine başka insan gelmiş sanki"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Cinderesi'nde yapılan proje Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Ankara'nın dört bir yanında hizmet yarışında bize en büyük desteği Sayın Bakanımız veriyor." diye konuştu.

Muhalefetin seçim öncesinde verdiği vaatleri yerine getirmediği eleştirisinde bulunan Özcan, "Su faturalarının indirimiyle ilgili önerge verdik. Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edildi. Bir baktık ki veto edilmiş. Kim tarafından? Mansur Yavaş tarafından. Seçimlerden önce 'İçme suyu insanların doğal hakkı, insani hakkı' diyordu. '1 kuruş, 2 kuruş yapılır ama bu şekilde ücret alınmaz' deniliyordu. Ama o insanın yerine başka insan gelmiş sanki." dedi.

Konuşmaların ardından hak sahipleri için noter huzurunda çekiliş yapıldı. İlk kuraları Bakan Kurum ve protokol üyeleri çekti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara gündem haberi | TOKİ Altındağ Cinderesi Kura Çekimi Töreni - Son Dakika

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