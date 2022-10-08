Ankara gündem haberleri | Ankara 2 No'lu Barosu 1. Olağan Genel Kurulu başladı - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri | Ankara 2 No'lu Barosu 1. Olağan Genel Kurulu başladı

08.10.2022 15:38
Ankara gündem haberleri | Ankara 2 No'lu Barosu 1. Olağan Genel Kurulu başladı

Ankara gündem haberine göre Ankara 2 No'lu Barosu 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda genel kurul başkanlık divanı seçimiyle başladı.

Ankara 2 No'lu Barosu 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda genel kurul başkanlık divanı seçimiyle başladı.

Genel Kurul'a tek başkan adayı olarak giren Sabri Hafif ve bazı üyelerin imzasını taşıyan önergenin kabul edilmesinin ardından genel kurul başkanlık divanı, Fatih Ünal, Ümit Altınordu, Mustafa Esen ve Mithat Konuk'tan oluştu.

Mevcut Başkan Eyüphan Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baronun 28 Kasım 2021'de kurucu genel kurulunu yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız bir oy farkla bu onurlu görevi bize tevdi etmişlerdi. Geçen 10 aylık periyotta çok ciddi kazanımlar sağladığımız inancındayız. Şu an halihazırda stajyer oranımız yönüyle Türkiye'de lider bir baroyuz. Sayımız, baro donanımlarımız, bağımsız adli yardım ve kadın destek merkezi hizmetlerimiz ve diğer birçok faaliyet alanımızla bir farklılık yarattığımız kanaatindeyiz. Bu bir bayrak yarışı. İnşallah bizden sonraki arkadaşlarımız da bu çıtayı daha üst noktalara taşıyarak meslektaşlarımıza, 'İyi ki Ankara 2 No'lu Barosu var.' dedirtebilmek için bir gayret içerisinde olacaklarına inanıyorum."

"Kurumsallaşma yolunda hızla ilerleyeceğiz"

Başkan adayı Hafif de Ankara 2 No'lu Barosu olarak 1. Olağan Genel Kurulu'nu yapmanın gururunu yaşadıklarını ve tek liste halinde seçime gideceklerini söyledi.

Baronun kuruluş sürecini tamamladıklarını hatırlatan Hafif, "Bundan sonra kurumsallaşma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Misyonumuzu, vizyonumuzu, temel değerlerimizi belirleyeceğiz. Çok kısa sürede meslektaşlarımıza yakışır güzel bir baro binası temin ederek, meslektaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ankara'daki avukat arkadaşlarımız bizden çok şey bekliyorlar. İnşallah hepsine düzgün bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Genel Kurulumuzun bütün meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

"Baro yönetimine talip olduk"

Genel Kurul'un açılışındaki konuşmasında ise Hafif, katılımcılara teşekkür ederek, "Netameli bir kuruluş yaşadık. Kurucu yönetim olarak bu süreci başarı ile nihayete erdirdik. Bugün ise daha ileri nasıl gideriz, daha fazla ne yaparız, bu bayrağı daha ileri nasıl götürürüz bağlamında bir niyet, düşünce ve beklenti ile bir araya geldik. Baro yönetimine arkadaşlarımızla birlikte talip olduk." dedi.

Baro Başkanı Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerine verdiklerin emeklerden dolayı teşekkür eden Hafif, yine bir olmaya, birlik olmaya devam edeceklerini söyledi.

Hafif, avukatlığın ve avukatların gelişmesi için azami gayret gösteren bir baroyu hayata geçirmek adına, kuruluşta edindikleri tecrübe ile gençliğin enerjisini birleştiren bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirterek, bu noktada sadece yönetim kuruluna değil, tüm üyelere sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Projelerine de değinen Hafif, genel çerçevesini meslek öncesi eğitim süreci, meslek için eğitim, sosyal ve kültürel çalışmalar ile akademik çalışmalar olarak belirledikleri bir dizi planlama içerisinde olduklarını kaydetti.

Seçim

Ankara 2 No'lu Barosu 1. Olağan Genel Kurulu'nda yarın başkan, yönetim, disiplin, denetleme kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

Başkanlık için Sabri Hafif'in tek liste halinde gireceği seçimde, 2200 delegenin oy kullanması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara gündem haberleri | Ankara 2 No'lu Barosu 1. Olağan Genel Kurulu başladı - Son Dakika

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