Ankara gündem haberi | Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başladı - Son Dakika
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Ankara gündem haberi | Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başladı

14.10.2022 11:59
Ankara gündem haberi | Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başladı

Ankara haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sık sık kaya düşme sorununun yaşandığı Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başlatıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sık sık kaya düşme sorununun yaşandığı Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başlatıldığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, başkentlilere daha konforlu ve güvenilir ulaşım sağlamak amacıyla çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Yeni yol ve köprülü kavşaklarla başkent trafiğini rahatlatan ABB'nin, aynı zamanda ana arterler başta olmak üzere cadde ve bulvarlarda da bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yaptığı vurgulanan açıklamada, "Fen İşleri Daire Başkanlığı, 15 yıl önce yapılan ve yapım aşamasındaki yanlış imalat nedeniyle sık sık üzerindeki kayaların düşmesi sonucunda kazaların meydana geldiği Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başlattı." bilgisi verildi.

Çalışmalar kapsamında, yarın gece yarısı trafik aktarımı yapılarak, tünelin Çankırı yönünün trafiğe kapatılacağı, 40 gün içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmalar boyunca, trafik akışının Ankara yönünde 2 gidiş-2 geliş şeklinde sağlanacağı duyuruldu.

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Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberi | Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başladı - Son Dakika

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