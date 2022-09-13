Ankara gündem haberleri | Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri | Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi

13.09.2022 11:14
Ankara gündem haberleri | Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi

Ankara haberler... ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan M.R.Ö., gözaltına alındı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan M.R.Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 3 milyon lira değerinde sikke ve çeşitli figürlerde objeler ele geçildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.R.Ö.'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda M.R.Ö., tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelinin elindeki çantada 3 milyon TL değerinde olduğu değerlendirilen 5 bin 715 sikke ve 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi. M.R.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberleri | Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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