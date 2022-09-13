İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.R.Ö.'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda M.R.Ö., tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelinin elindeki çantada 3 milyon TL değerinde olduğu değerlendirilen 5 bin 715 sikke ve 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi. M.R.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara gündem haberleri | Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.