Ankara gündem haberleri | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

12.09.2022 09:22
Ankara gündem haberleri | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara haberler: ANKARA'da, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 9 yabancı uyruklu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ANKARA'da, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 9 yabancı uyruklu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli, gözaltılan alınırken, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberleri | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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