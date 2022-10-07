Ankara gündem haberleri | Ankara'da dolmuş şoförünü öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Ankara'da tartıştığı dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ı bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheli Gökhan C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, olay günü kız arkadaşını yolcu etmek için Sıhhiye'deki dolmuş duraklarına geldiklerini söyledi.

Bu esnada bir dolmuşun kız arkadaşının yakınından geçtiğini belirten şüpheli, "Dolmuş nerdeyse kız arkadaşıma çarpacaktı buna rağmen dolmuş şoförü, 'Dikkat edin ezileceksiniz' dedi. Biz de 'Sen dikkat et' dedik. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Şoför araçtan beyzbol sopasıyla indi, birkaç kez bana vurdu. Ben de yanımdaki bıçakla ona vurdum." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Gökhan C, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.