Ankara'da FETÖ şüphelileri için düğmeye basıldı! 87 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ şüphelileri için düğmeye basıldı! 87 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı

18.10.2022 08:31
Ankara'da FETÖ şüphelileri için düğmeye basıldı! 87 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı

Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulunduğu tespit edilen 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

Ankara'da FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunduğu tespit edilen 87 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunan şüpheliler tespit edildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Kimlik ve adresleri belirlenen 87 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ şüphelileri için düğmeye basıldı! 87 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ şüphelileri için düğmeye basıldı! 87 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı - Son Dakika
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