Ankara gündem haberleri | Ankara'da ilk ders heyecanı - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri | Ankara'da ilk ders heyecanı

12.09.2022 13:02
Ankara gündem haberleri | Ankara'da ilk ders heyecanı

Ankara haberleri: ANKARA'da, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci ve veliler ders başı yaptı.

ANKARA'da, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci ve veliler ders başı yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ülke genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Nebahat Keskin İlkokulu'nda da öğrenci, öğretmen ve veliler ilk ders heyecanını yaşadı. Veliler, çocuklarını ilk gün yalnız bırakmadı. Ana sınıfı ve 1'inci sınıfların yanı sıra üst sınıflardaki öğrenciler de okullarında hazır bulundu. Okul bahçesinde sıra oluşturan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk ders zili ile beraber yeni eğitim öğretim yılına başladı.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberleri | Ankara'da ilk ders heyecanı - Son Dakika
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