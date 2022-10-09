Ankara haber! Ankara'da KPSS heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haber! Ankara'da KPSS heyecanı

09.10.2022 11:51

Ankara gündem haberi | ANKARA'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu başladı, geç kalan ve evrakı eksik olan adaylar, sınav merkezine alınmadı.

ANKARA'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu başladı, geç kalan ve evrakı eksik olan adaylar, sınav merkezine alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan KPSS ön lisans oturumu saat 10.15'te başladı. Güvenlik kontrollerinden geçirilen adaylar, saat 10.00'a kadar okullara alındı. Kimi adaylar, erkenden sınav merkezine giriş yaparken bazı adaylar son dakika sınava yetişmeye çalıştı. Yanlış sınav merkezine geldiğini fark eden 1 kişi, yakınını sınava getiren bir vatandaş tarafından otomobille sınava gireceği okula yetiştirildi. 2 yıldır sınava hazırlanan kızının kimlik belgesinin yanında olmadığını fark eden Bayram Gedik de koşarak kızının nüfus kayıt örneğini yetiştirdi. Evrakı eksik olan adaylar ile saati kaçıran adaylar ise kapatılan kapılardan geçemedi.

YORUMLAR
500
KPSS Ön Lisans Oturumu gerçekleştirildi KPSS Ön Lisans Oturumu gerçekleştirildi Blokları karıştırdı, geç kalınca sınav giriş belgesini buruşturup attı Blokları karıştırdı, geç kalınca sınav giriş belgesini buruşturup attı Edirne haberi: Edirne'de kimliğini evde unutan adayı KPSS'ye Yunus ekipleri yetiştirdi Edirne haberi: Edirne'de kimliğini evde unutan adayı KPSS'ye Yunus ekipleri yetiştirdi
Kaynak: DHA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haber! Ankara'da KPSS heyecanı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:25 İngiltere devi Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor
12:57 Kiraların yüzde 200 arttığı Gaziantep'te ev sahiplerinden 'polis kiracı' şartı! İşte bunun nedeni...
12:02 Yüzlerce mezar açılıp kemikler tek tek taşındı! Köylüler yakınlarına son kez dua etti
11:39 Formula 1'de Japonya'daki yarışı kazanan Max Verstappen şampiyonluğunu garantiledi
11:35 Kartal sahil yolunda feci kaza! İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu
11:20 Servisin altında kalan motosikletlini can verdiği feci kaza kameraya yansıdı
11:04 Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural 2 gece 3 gün sürecek düğünle evleniyor
10:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yaptırım tehdidi: Umarım uygulamak zorunda kalmayız
10:53 Alev alev yanan cipi, "Patlamasını bekliyoruz" diyerek görüntüledi
21:46 AVM'nin terasından düşen genç kadın yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 13:36:49. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara haber! Ankara'da KPSS heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement