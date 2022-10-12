Metro şantiyesinde kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Gar- Kızılay Metro hattı şantiyesindeki çalışmalar sırasında, kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü.
Güvenpark'ta yapım çalışmaları devam eden AKM-Gar-Kızılay Metro hattı şantiyesinde, bir iş makinesinin elektrik kablosunun üzerinden geçmesiyle elektrik hattında kısa devre oluştu.
Elektrik hattından çıkan kıvılcımla ufak çaplı bir patlama sesi de duyuldu.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan elektrik kablolarını söndürdü.
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