Metro şantiyesinde kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü - Son Dakika
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Metro şantiyesinde kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü

12.10.2022 12:07

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Gar-Kızılay Metro hattı şantiyesindeki çalışmalar sırasında, kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Gar- Kızılay Metro hattı şantiyesindeki çalışmalar sırasında, kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü.

Güvenpark'ta yapım çalışmaları devam eden AKM-Gar-Kızılay Metro hattı şantiyesinde, bir iş makinesinin elektrik kablosunun üzerinden geçmesiyle elektrik hattında kısa devre oluştu.

Elektrik hattından çıkan kıvılcımla ufak çaplı bir patlama sesi de duyuldu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan elektrik kablolarını söndürdü.

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Kaynak: AA

Kızılay, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metro şantiyesinde kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metro şantiyesinde kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü - Son Dakika
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