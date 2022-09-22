Ankara haberi... Ankara'da sokak köpeği 'Cesur'un zehirlendiği iddiası - Son Dakika
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Ankara haberi... Ankara'da sokak köpeği 'Cesur'un zehirlendiği iddiası

22.09.2022 12:05

Ankara haberleri... ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, hayvanseverlerin beslediği sokak köpeği 'Cesur', ölü bulundu.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, hayvanseverlerin beslediği sokak köpeği 'Cesur', ölü bulundu. Nekropsiye götürülen köpeğin zehirlendiği iddia edildi.

Emniyet Mahallesi'nde oturan hayvansever İçsel Dülgergil, sabah sokak köpeklerine mama bırakmak için evinden çıktı. Dülgergil, günlük mama bıraktığı 8 köpekten 'Cesur' isimli olanı ölü buldu. Dülgergil'in ihbarıyla gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köpeği nekropsiye götürdü. İçsel Dülgergil, mahallelerinde daha önce 8 köpeğin birden zehirlendiğini belirterek, 'Cesur'un da zehirle öldürüldüğünü öne sürdü. Nekropsiyle kesinleşeceğini söyleyen Dülgergil, Ekipler baktı, bir kurşun yarası gibi bir şey gözükmüyor dolayısıyla zehirlenme üzerinde duruluyor. Burada daha önce de zehirlenme olmuştu. Bu hayvanlar hiçbir şekilde insana zarar vermiyor. Burada şu an baktığımız 7 köpek var. Kalan köpeklerin de hayatı tehlikede. Her an her şey başlarına gelebilir dedi.

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Kaynak: DHA

Yenimahalle, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi... Ankara'da sokak köpeği 'Cesur'un zehirlendiği iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberi... Ankara'da sokak köpeği 'Cesur'un zehirlendiği iddiası - Son Dakika
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