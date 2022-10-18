Ankara gündem haberleri | Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu 11 gözaltı

ANKARA'da 2 FETÖPDY soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 11'i, 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖPDY tarafından 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) sorularının ele geçirilmesi ve örgütün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen 2 soruşturmada, toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. ( DHA )

Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

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