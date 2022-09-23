Son dakika haberi... ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE 'NARKOPARA' OPERASYONU 37 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberi... ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE 'NARKOPARA' OPERASYONU 37 GÖZALTI

23.09.2022 12:39

Son dakika gelişmesine göre ANKARA merkezli 5 ilde düzenlenen 'Narkopara' operasyonunda, sahte para ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 37 şüpheli, gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 5 ilde düzenlenen 'Narkopara' operasyonunda, sahte para ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 37 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, telefon dinlemelerinde yakalanmamak için şifreli görüşme yaptıkları ve eroine 'Erol amca', metamfetamine 'Metin amca' dedikleri belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte para ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu Ankara merkezli İstanbul, Yozgat, Çankırı ve Hatay'da 200 personelin katılımıyla 57 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli, gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Öte yandan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 21 bin 500 liralık sahte banknot, 10 gram kokain, 47,6 gram metamfetamin, 23,4 gram eroin, 20 gram esrar, 200 şişe sahte ve kaçak viski, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ve 32 sentetik hap ele geçirildi. Yapılan incelemede ise şüphelilerin sosyal medya platformlarından sahte para ile telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşya alışverişi yaptığı ve uyuşturucu kullananlara madde satışından sonra para üstü olarak sahte banknotlar verdiği tespit edildi.

UYUŞTURUCULARA TAKMA İSİM VERMİŞLER

Şüphelilerin ayrıca telefon dinlemelerine yakalanmamak için şifreli görüşme yaptıkları ve eroine 'Erol amca', metamfetamine 'Metin amca', sentetik haplardan Lyrica'ya 'Leyla abla', Smyra'ya 'Sam amca' dedikleri belirlendi. Şüphelilerin, uyuşturucu satıcılarına ödeyecekleri paraları da 'borç' olarak tabir ettikleri ve 'torbacı'ların, yakalanmamak için sattıkları uyuşturucuları kendi evlerinde ya da güvenli belirledikleri metruk binalarda kullandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin, madde kullananları özendirmek amacıyla farklı uyuşturucuları tattırdıkları, özellikle eroin için 'aşı yapma' tabirini kullandıkları ve kullanıcıların uyuşturucu parası bulabilmek için hırsızlık başta olmak üzere birçok farklı suça karıştıkları belirlendi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ankara, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE 'NARKOPARA' OPERASYONU 37 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE 'NARKOPARA' OPERASYONU 37 GÖZALTI - Son Dakika
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