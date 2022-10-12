Ankara gündem haberleri... Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri... Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

12.10.2022 23:47

Ankara haberler... Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkanlık Konutu'ndaki resepsiyonda yaptığı konuşmada, Ankara'nın Milli Mücadele'nin karargahı, aydınlık yarınların şehri ve hürriyetin simgesi olduğunu belirterek, "Ankara, yokluklar içerisinde kalan bir milletin ülkesini savunmak uğruna fedakarca verdiği mücadelenin kendisidir." dedi.

Bir milletin en temel hakkı olan bağımsızlık için verilen bu mücadelenin sadece Türkiye'ye değil, dünyada tüm mazlum ülkelere ışık saçtığını ve bağımsızlık anlamında öncü olduğunu ifade eden Yavaş, şöyle konuştu:

"Tüm dünyadaki insanlar farklı bedenlerde de olsa, farklı dilleri de konuşsa aslında aynı duyguları taşımaktadır. Bu duygulardan en önemlisinin de bağımsızlık arzusu olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu duyguların yoğun yaşandığı bir dönemde başkent ilan edilen Ankara özgürlüğün ve bağımsızlığın da sembolü haline gelmiştir. Ankara'nın tarih boyunca hep kendi kendine yeten, dışarıya bağımlı olmayan, hatta bunun aksine dış ticaret payının yüksek olduğu bir kent olduğu arşivlerden rahatlıkla görülebilir."

Yavaş, Ankara'nın iklimi, jeopolitik konumu, kurumları ve gelişme kabiliyeti sonucunda başkent ilan edildiğini dile getirerek, "Böyle değerli tarihi mirası olan bir kentte bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için ara vermeksizin çalışıyoruz. Kentimizin dört bir yanında altyapıyı yeniliyor, yeni yollar ve köprüler yapıyoruz, yeşil alanlarımızın ve parklarımızın sayılarını artırıyor, kırsal mahallelerde üreticilerimize destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulaşım projeleri, bisiklet yolları, kadın istihdamı, kültür ve sanat çalışmaları ve öğrenci dostu uygulamalarıyla Ankara'yı geleceğe taşıyacaklarını vurgulayan Yavaş, "Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla örnek oluyor, nihayetinde de uluslararası birçok ödüle layık görülüyoruz. Tüm bunları yaparken Ankara'nın sevginin ve iyiliğin kenti olması için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Seymen ekibinin gösteri sunduğu resepsiyona Ankara Valisi Vasip Şahin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile diplomatik misyonlardan temsilciler katıldı.

YORUMLAR
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Ankara haberi! Mansur Yavaş: Ankara'mızın Başkent Oluşunun Yıl Dönümünde, Başta Atatürk Olmak Üzere Tüm Kurucu Kahramanlarımızı Şükranla Anıyorum Ankara haberi! Mansur Yavaş: Ankara'mızın Başkent Oluşunun Yıl Dönümünde, Başta Atatürk Olmak Üzere Tüm Kurucu Kahramanlarımızı Şükranla Anıyorum Ankara haberi: Tgs Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş'ın TBMM'ye Girişi Yasaklandı. Ankara haberi: Tgs Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş'ın TBMM'ye Girişi Yasaklandı.
Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberleri... Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberleri... Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Son Dakika
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