Ankara gündem haberleri... Ankara'nın Haymana ilçesinde 5 lahit mezar taşı ve 3 sütun ele geçirildi

Ankara'nın Haymana ilçesindeki bir evin bahçesinde beşinci ve altıncı yüzyıl Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 lahit mezar taşı ile 3 sütun ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Haymana'da ikamet eden M.Y'nin evinin bahçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen lahit ve sütunların bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bu kişinin evinin bahçesinde yapılan aramada beşinci ve altıncı yüzyıl Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde yazı, figür ve semboller olan 5 lahit mezar taşı ile 3 sütun bulundu.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konulurken, M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.