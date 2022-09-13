Ankara gündem haberleri... Ankara polisinden okul çevrelerinde eş zamanlı denetim - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri... Ankara polisinden okul çevrelerinde eş zamanlı denetim

13.09.2022 09:02

Ankara haber... ANKARA'da polis ekipleri, kent genelindeki okul çevrelerinde, yeni eğitim- öğretim döneminin ilk günü eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

ANKARA'da polis ekipleri, kent genelindeki okul çevrelerinde, yeni eğitim- öğretim döneminin ilk günü eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Bu kapsamda okul servis araçları, okul yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve oyun salonları denetlendi. Narkotik, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve trafik birimlerinin katıldığı denetimlerde, okul çevresindeki kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması ve üst araması da yapıldı. Denetimlerin, 5 gün boyunca okulların giriş ve çıkışı ile öğle arasında en az 2'şer saatlik dilimlerden oluşan 3 periyot halinde sürdürüleceği belirtildi. (DHA)

Burak TEKİN- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberleri... Ankara polisinden okul çevrelerinde eş zamanlı denetim - Son Dakika

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