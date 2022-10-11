Ankara gündem haberleri... Ankara Üniversitesinden "5. e-BEYAS Sempozyumu" - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri... Ankara Üniversitesinden "5. e-BEYAS Sempozyumu"

11.10.2022 13:49
Ankara gündem haberleri... Ankara Üniversitesinden "5. e-BEYAS Sempozyumu"

Edinilen Ankara gelişmesine göre Ankara Üniversitesince düzenlenen 5. e-BEYAS Sempozyumu'nda "Metaverse ve Bilgi Yönetimi" ana temasıyla "e-Belge Yönetimi, e-Arşiv, NFT, Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği" alt başlıkları ele alındı.

Ankara Üniversitesince düzenlenen 5. e-BEYAS Sempozyumu'nda "Metaverse ve Bilgi Yönetimi" ana temasıyla "e-Belge Yönetimi, e-Arşiv, NFT, Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği" alt başlıkları ele alındı.

Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi, Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Bilgi Yönetimi Dergisi iş birliğiyle TEKNOKENT Konferans Salonu'nda "5. e-BEYAS Sempozyumu" düzenlendi.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, bilgi ve belgeye kolaylıkla ulaşılabilen, şeffaf, verimli ve etkin bir kurumsal yapının, kamu kurum ve kuruluşlarının en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu belirtti.

Bilgiye hakim olmanın, kurumların en önemli önceliği haline geldiğini kaydeden Kıratlı, bürokrasinin azaltılması ve bilginin yönetilebilmesi hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan e-Devlet uygulamaları ile birlikte Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) programlarının kullanımının da ciddi oranda arttığını ve yaygınlaştığını aktardı.

1 milyar lira tasarruf

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı olarak kurum ve kuruluşların uyum içinde çalışmalarını sağlamak ve bürokrasinin performansını yükseltmek için hem fiziksel hem de elektronik ortamdaki belge yönetim süreçlerinin kalitesini artırmaya yönelik eğitim ve eş güdüm faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Kıratlı, belgelerin çıktılarının alınmaması ve elektronik ortamda saklanması sonucu yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağlandığını bildirdi.

Ünüvar: "Bilgi güçtür"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da tarihi 1842'lere dayanan Ankara Üniversitesinin kökü derinde, ufku ileride olduğunu vurgulayarak, "Bugün 5'incisini düzenlediğimiz sempozyumda metaverse konuşulacak, ileri teknolojik bilgi yönetimiyle ilgili süreçler konuşulacak ve Ankara Üniversitesi bu süreçlerin hep içinde." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de NFT dersini müfredatına koyan ilk üniversitenin Ankara Üniversitesi olduğuna dikkati çeken Ünüvar, şu bilgileri verdi:

"Ankara Üniversitesi çok fazla bilgi üreten bir üniversite. Bilgi bir yığın aslında. O yığını siz analitik bir sürece tabi tutmazsanız, büyük bir yığın şeklinde karşınıza çıkar ve o sizin için yük olur. Halbuki o bilgiyi doğru kullanırsanız, o size güç olur. Dolayısıyla bilgiyi elde etmek hakikaten güç ama bilgiyi kullanmak daha güç. Özetle bilgi güçtür."

Metaverse konusunda kamu yararına uygulamalar

TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, bilginin üretilmesi, tasnifi, paylaşılması ve bilgiye erişim hızındaki yükselişle insanlığın adeta bir bilgi taarruzu ile karşı karşıya kaldığını aktardı. Ertok, yeni düzene ayak uydurmanın yolunun ise buna yetişmekten öte bilgi toplumu olabilmekten ve çağın gerisinde kalmamaktan geçtiğini vurguladı.

Son dönemde özellikle blockchain, yapay zeka ve sanal gerçeklik konularındaki yeniliklerin, bilişim dünyasının fiziki dünyaya etkisini artıracak nitelikte olduğunu kaydeden Ertok, TÜRKSAT'ın bu noktadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve AR-Ge çalışmalarını bu yönde genişlettiğini belirtti. Ertok, Türkiye'nin elektronik devlet uygulamalarından sorumlu kuruluş olarak metaverse konusunda kamu yararına uygulamalar geliştirmek için çalıştıklarını anlattı.

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Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Metaverse, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberleri... Ankara Üniversitesinden '5. e-BEYAS Sempozyumu' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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