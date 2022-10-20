Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "21 Ekim Cuma günü ve hafta sonu, hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde ilimiz genelinde beklenen hafif zirai don riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Ankara gündem haberleri... Ankara Valiliği'nden 'zirai don' uyarısı - Son Dakika

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