Açıklamada, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ekim Cuma günü ile hafta sonu, hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde il genelinde hafif zirai don riski olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Ankara Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara gündem haberleri: Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı - Son Dakika

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