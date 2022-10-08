Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni
Törene katılanlar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un törenin yapıldığı salona gelmesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. (1)
Son Dakika › Güncel › Ankara gündem haberleri... Bakan Kurum: '(Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm ) Projemiz hem Altındağ'a hem de bölgemize değer katacak' - Son Dakika