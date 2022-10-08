Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. (1)

Bakan Kurum: 'Sosyal konut projemize 185 bin Ankaralı başvuru yaptı'

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Cinderesi, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara gündem haberleri... Bakan Kurum: '(Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm ) Projemiz hem Altındağ'a hem de bölgemize değer katacak' - Son Dakika

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