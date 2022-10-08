Ankara gündem haberleri... Bakan Kurum: "(Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm ) Projemiz hem Altındağ'a hem de bölgemize değer katacak" - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri... Bakan Kurum: "(Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm ) Projemiz hem Altındağ'a hem de bölgemize değer katacak"

08.10.2022 12:49

Ankara gündem haberi: Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni Törene katılanlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un törenin yapıldığı salona gelmesi Video gösterimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve...

Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni

Törene katılanlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un törenin yapıldığı salona gelmesi

Video gösterimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. (1)

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Ankara gündem haberi | TOKİ Altındağ Cinderesi Kura Çekimi Töreni Ankara gündem haberi | TOKİ Altındağ Cinderesi Kura Çekimi Töreni Ankara gündem: Bakan Kurum, TOKİ Altındağ Cinderesi Kura Çekimi Töreni'nde konuştu Açıklaması Ankara gündem: Bakan Kurum, TOKİ Altındağ Cinderesi Kura Çekimi Töreni'nde konuştu Açıklaması Bakan Kurum: 'Sosyal konut projemize 185 bin Ankaralı başvuru yaptı' Bakan Kurum: 'Sosyal konut projemize 185 bin Ankaralı başvuru yaptı'
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Cinderesi, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberleri... Bakan Kurum: '(Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm ) Projemiz hem Altındağ'a hem de bölgemize değer katacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberleri... Bakan Kurum: "(Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm ) Projemiz hem Altındağ'a hem de bölgemize değer katacak" - Son Dakika
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