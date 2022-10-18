Ankara gündem haberleri... Çankaya Belediyesinin 2023 yılı bütçesi onaylandı - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri... Çankaya Belediyesinin 2023 yılı bütçesi onaylandı

18.10.2022 17:36
Ankara gündem haberleri... Çankaya Belediyesinin 2023 yılı bütçesi onaylandı

Ankara haberler: Çankaya Belediyesinin 2023 yılı mali bütçesi belediye meclisinde kabul edildi.

Çankaya Belediyesinin 2023 yılı mali bütçesi belediye meclisinde kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 3 milyar 900 milyon lira olarak belirlenen 2023 yılı mali bütçesinin belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildiği belirtildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuya ilişkin açıklamasında, 8 yıldır kredi kullanmadıklarını, borç almadıklarını ifade ederek, "Biz bütün hizmetlerimizi kendi öz kaynaklarımızla, kendi gelirlerimizle hayata geçiriyoruz. Her bir kuruşumuzu namusumuz bilip öyle harcıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Onaylanan bütçe ile yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri aktaran Taşdelen, "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı ile başlayarak kreşler, Çankaya Evleri, kültür merkezleri, parklar gibi birçok açılışımız olacak ve Çankaya kazanacak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberleri... Çankaya Belediyesinin 2023 yılı bütçesi onaylandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberleri... Çankaya Belediyesinin 2023 yılı bütçesi onaylandı - Son Dakika
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