Ankara gündem haberleri... Çankaya Belediyesinin 2023 yılı bütçesi onaylandı

Çankaya Belediyesinin 2023 yılı mali bütçesi belediye meclisinde kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 3 milyar 900 milyon lira olarak belirlenen 2023 yılı mali bütçesinin belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildiği belirtildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuya ilişkin açıklamasında, 8 yıldır kredi kullanmadıklarını, borç almadıklarını ifade ederek, "Biz bütün hizmetlerimizi kendi öz kaynaklarımızla, kendi gelirlerimizle hayata geçiriyoruz. Her bir kuruşumuzu namusumuz bilip öyle harcıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Onaylanan bütçe ile yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri aktaran Taşdelen, "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı ile başlayarak kreşler, Çankaya Evleri, kültür merkezleri, parklar gibi birçok açılışımız olacak ve Çankaya kazanacak." ifadesini kullandı.