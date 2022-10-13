Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Milli Mücadele'mizin sevk ve idare merkezi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda tarihi önemi haiz Ankara'mızın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı - Son Dakika

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