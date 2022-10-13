Ankara gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı

13.10.2022 11:16
Ankara gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı

Ankara haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı.

Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Milli Mücadele'mizin sevk ve idare merkezi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda tarihi önemi haiz Ankara'mızın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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GÜNDEM / 13 Ekim 2022 GÜNDEM / 13 Ekim 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ekim 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ekim 2022
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı - Son Dakika

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