Ankara gündem haberleri | Mamak, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Mamak, Altındağ ve Çankaya ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Çankaya T31" içme suyu deposunda bakım, onarım ve temizlik çalışması ile Altındağ ilçesi içme suyu ana iletim hatlarında hat iptali ve vana değişimi yapılacak.

Bu nedenle Altındağ, Çankaya ve Mamak ilçelerinde yarın saat 22.00 ila 13 Ekim Perşembe günü saat 10.00 arasında su kesintisi uygulanacak.

Söz konusu kesintiden Mamak ilçesinin tamamı, Altındağ ilçesinin Karapürçek, Beşikkaya, Güneşevler, Örnek, Başpınar, Doğantepe, Yıldıztepe, Plevne, Karacaören, Gültepe, Aktaş, Feridun Çelik, Ulubey, Kale, Baraj, Hacettepe, Atıfbey, Önder, Solfasol, Kavaklı, Aydıncık, Tatlar ve Battalgazi mahalleleri, Çankaya ilçesinin Öncebeci, 50. Yıl ve Dilekler mahallelerinin tamamı, Çamlıtepe Mahallesi'nin alt kotları ve İleri Mahallesi'nin üst kotları etkilenecek.?