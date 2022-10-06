Ankara gündem: MHP heyeti Beypazarı'nı ziyaret edecek

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, yarın Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve TBMM İdare Amiri ve MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın ilçeyi ziyaret edeceğini belirtti.

Orhan, yaptığı açıklamada, yarın ilçeyi ziyaret edecek olan Yıldırım ve Haberal'ın sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceğini kaydetti.

Yıldırım ve Haberal'ın ilçede temaslarda bulunacağını ifade eden Orhan, ziyaretlerinde vatandaşlarla da buluşacaklarını aktardı.