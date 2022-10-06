Ankara gündem: MHP heyeti Beypazarı'nı ziyaret edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara gündem: MHP heyeti Beypazarı'nı ziyaret edecek

06.10.2022 17:14
Ankara gündem: MHP heyeti Beypazarı'nı ziyaret edecek

Ankara haberi: MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, yarın Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve TBMM İdare Amiri ve MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın ilçeyi ziyaret edeceğini belirtti.

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, yarın Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve TBMM İdare Amiri ve MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın ilçeyi ziyaret edeceğini belirtti.

Orhan, yaptığı açıklamada, yarın ilçeyi ziyaret edecek olan Yıldırım ve Haberal'ın sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceğini kaydetti.

Yıldırım ve Haberal'ın ilçede temaslarda bulunacağını ifade eden Orhan, ziyaretlerinde vatandaşlarla da buluşacaklarını aktardı.

YORUMLAR
500
Ankara'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Ankara'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Erkan Haberal, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem: MHP heyeti Beypazarı'nı ziyaret edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:02 Katil zanlısı kuzenden kan donduran ifade: Tabancayla öldürmediğim için pişmanım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:27 Arnavutköy'de 1 hafta boyunca genç kıza sözlü tacizde bulunan şahsa vatandaştan linç girişimi! O anlar kameralarda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 17:20:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara gündem: MHP heyeti Beypazarı'nı ziyaret edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement