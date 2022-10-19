Akşam saatlerinde adliyenin 4'ncü katına çıkarak atlamak isteyen Bulut H.'yi gören adliye çalışanları polise haber verdi. Polis ile birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Polis, Bulut H.'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye görevlileri de yerde hava yastığı açarak önlem aldı. Bulut H., polisin yaklaşık 20 dakika süren çabasıyla ikna edilerek pencereden indirildi. Bulut H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. ( DHA )

Kaynak: DHA

Ankara Adliyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Ankara Adliyesi'nde intihar girişimini polis önledi - Son Dakika

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