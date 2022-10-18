Son dakika haber: 2013 Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: 2013 Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı

18.10.2022 09:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması çerçevesinde, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek, soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması çerçevesinde, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek, soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY mensupları tarafından 2013 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularının ele geçirilerek, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirildi. Şüphelilerin, ele geçirilen soruları dağıttıkları veya temin ettikleri, uzmanların teknik raporları ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları ile tespit edilen 11 şüpheli ve yine örgütün jandarma yapılanmasında mahrem sorumlu olarak görev aldıkları tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANKARA

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Ankara haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından... Ankara haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından... Ankara haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve örgüt... Ankara haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve örgüt...
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 2013 Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: 2013 Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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