Ankara haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından... - Son Dakika
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Ankara haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından...

18.10.2022 15:05
Ankara haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından...

Ankara bölgesinden gelen habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 11 şüpheli (soru alan 7 askeri personel, soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 sivil şahıs) hakkında Ankara merkezli 9 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi. - ANKARA

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Son dakika haber: 2013 Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haber: 2013 Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı Ankara haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve örgüt... Ankara haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve örgüt...
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından... - Son Dakika
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