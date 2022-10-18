Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 11 şüpheli (soru alan 7 askeri personel, soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 sivil şahıs) hakkında Ankara merkezli 9 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından... - Son Dakika

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