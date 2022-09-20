Son dakika haberi! Ankara'da 2 katlı binada yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ankara'da 2 katlı binada yangın

20.09.2022 16:39

Edinilen son dakika haberine göre ANKARA'nın Sincan ilçesinde, 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta, 2 katlı binanın depo olarak kullanılan üst katında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark edenler, binayı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ankara'da 2 katlı binada yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ankara'da 2 katlı binada yangın - Son Dakika
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