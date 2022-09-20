Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta, 2 katlı binanın depo olarak kullanılan üst katında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark edenler, binayı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. ( DHA )

Kaynak: DHA

İtfaiye, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Ankara'da 2 katlı binada yangın - Son Dakika

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