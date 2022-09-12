Ankara haber | Ankara'da 3 katlı atık kağıt deposunda yangın - Son Dakika
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Ankara haber | Ankara'da 3 katlı atık kağıt deposunda yangın

12.09.2022 09:49
Ankara haber | Ankara'da 3 katlı atık kağıt deposunda yangın

Ankara gündem haberine göre ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, atık kağıt ve kartonların toplandığı 3 katlı depoda çıkan yangın, ekiplerin çabasıyla söndürüldü.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, atık kağıt ve kartonların toplandığı 3 katlı depoda çıkan yangın, ekiplerin çabasıyla söndürüldü.

Zübeyde Hanım Mahallesi Sayman Sokak'ta geri dönüşüm için kağıt, karton ve diğer eşyaların toplandığı 3 katlı depoda, saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kağıtları tutuşturup binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 1 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına çevredekiler de bahçe hortumlarıyla yardım etti. Yaralanan kimsenin bulunmadığı olayda, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

Altındağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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