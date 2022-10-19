Ankara haberleri... Ankara'da 3 milyon liralık 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da 3 milyon liralık 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

ANKARA Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam, 3 milyon lira değerinde 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde bir depoda bandrolsüz ve sahte bandrollü tütünlerin depolandığı ve buradan sevkiyat yapılacağı bilgisi alan ekipler söz konusu adresi yakın takibe aldı.

Söz konusu adres ve çevresinde araştırma yapan ekipler bütün bilgi ve belgeleri toparlayarak operasyon için harekete geçti. Depoya baskın düzenleyen Gümrük Muhafaza ekiplerince satışa hazır halde 126 çuval ve pakette 2820 kilogram bandrolsüz tütün ile 200 pakette 200 kilogram sahte bandrollü tütün olmak üzere toplamda 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonla kaçak sigara üreticilerine büyük darbe vurulurken ele geçirilen kaçak tütünlere el konuldu. Ele geçirilen kaçak tütünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.