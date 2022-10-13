Ankara haber | Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 302 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara haber | Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 302 kişi yakalandı

13.10.2022 14:57
Ankara haber | Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 302 kişi yakalandı

Ankara 3. sayfa haberi | Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-9 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 302 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-9 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 302 kişi yakalandı.

Ankara'da haklarında çeşitli suçlardan ötürü kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ü.Ö., C.Ü., M.D., K.E., S.A., K.K. ve G.U. adlı şahıslar Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında yakalandı. Ayrıca; Yol Kontrol Noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde de çeşitli suçlardan aranan 295 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara haber | Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 302 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber | Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 302 kişi yakalandı - Son Dakika
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