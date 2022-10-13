Ankara'da haklarında çeşitli suçlardan ötürü kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ü.Ö., C.Ü., M.D., K.E., S.A., K.K. ve G.U. adlı şahıslar Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında yakalandı. Ayrıca; Yol Kontrol Noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde de çeşitli suçlardan aranan 295 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara haber | Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 302 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.