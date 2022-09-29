Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi, Feridun Çelik Mahallesi, Orhan Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen 06 ADJ 483 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek alışveriş mağazasına daldı. Mağazanın kepenklerine zarar veren sürücü, otomobilini kaldırımda zor durdurdu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis ekiplerine haber verirken mağazada büyük maddi hasar meydana geldiği görüldü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı - Son Dakika

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