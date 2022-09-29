Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı - Son Dakika
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Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı

29.09.2022 02:51

Edinilen Ankara haberine göre Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü mağazaya daldı.

Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü mağazaya daldı. Mağazada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi, Feridun Çelik Mahallesi, Orhan Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen 06 ADJ 483 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek alışveriş mağazasına daldı. Mağazanın kepenklerine zarar veren sürücü, otomobilini kaldırımda zor durdurdu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis ekiplerine haber verirken mağazada büyük maddi hasar meydana geldiği görüldü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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GÜNDEM / 29 Eylül 2022 GÜNDEM / 29 Eylül 2022 Ankara haber! Ankara'da yoğun sis Ankara haber! Ankara'da yoğun sis Ankara gündem: Ankara'da yoğun sis Ankara gündem: Ankara'da yoğun sis
Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı - Son Dakika
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