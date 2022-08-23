Denizli 3. sayfa haberi... Denizli SMMMO Başkanı Sarıgöl, Ankara'da meydana gelen kazada yaralandı - Son Dakika
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Denizli 3. sayfa haberi... Denizli SMMMO Başkanı Sarıgöl, Ankara'da meydana gelen kazada yaralandı

23.08.2022 22:21

Denizli gelişmesine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde freni boşalan tır, zincirleme kazaya neden oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde freni boşalan tır, zincirleme kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Sarıgöl ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 saatlerinde Polatlı ilçesi E 90 Karayolu Refik Cesur Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara- Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Cengiz E. kontrolündeki 26 ADZ 334 plakalı tır, frenlerinin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Denizli SMMMO Başkanı Mehmet Sarıgöl'ün kontrolündeki 20 D 7800 resmi plakalı araca arkadan çarptı. Ardından otomobil, tırın çarpmasının etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen ve henüz kimliği tespit edilemeyen sürücünün kontrolündeki 26 FR 125 plakalı tırın altına girdi. Arkadan gelen aracın çarpmasının etkisiyle öne savrulan tır ise henüz kimliği belirlenemeyen şahsın kontrolündeki 06 CBM 059 plakalı araca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 tırın arasında kalan araçta yolcu koltuğunda seyahat eden Emin K. ve sürücü Mehmet Sarıgöl ile 06 CBM 059 araçta yolcu olarak bulunan polis memuru Çiçek G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi ve Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Emin K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Denizli, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli 3. sayfa haberi... Denizli SMMMO Başkanı Sarıgöl, Ankara'da meydana gelen kazada yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli 3. sayfa haberi... Denizli SMMMO Başkanı Sarıgöl, Ankara'da meydana gelen kazada yaralandı - Son Dakika
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