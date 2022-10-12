Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesi D140 karayolu Oğuzkent mevkiinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan servis minibüsü ile ticari araç çarpıştı. Sinyalizasyon sisteminin bulunmadığı kavşaktaki kazada 10 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Beypazarı, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara haber: Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

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