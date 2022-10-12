Ankara haber: Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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Ankara haber: Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı: 10 yaralı

12.10.2022 00:58
Ankara haber: Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı: 10 yaralı

Ankara 3. sayfa haberi: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün ticari araçla çarpıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün ticari araçla çarpıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesi D140 karayolu Oğuzkent mevkiinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan servis minibüsü ile ticari araç çarpıştı. Sinyalizasyon sisteminin bulunmadığı kavşaktaki kazada 10 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

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Ankara gündem: Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 8 yaralı Ankara gündem: Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 8 yaralı Son dakika 3. sayfa: Servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında 10 işçi yaralandı Son dakika 3. sayfa: Servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında 10 işçi yaralandı
Kaynak: İHA

Beypazarı, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara haber: Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber: Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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