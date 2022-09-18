Ankara haber... Ankara'da KPSS heyecanı - Son Dakika
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Ankara haber... Ankara'da KPSS heyecanı

18.09.2022 11:50
Ankara haber... Ankara'da KPSS heyecanı

Ankara haberleri... ANKARA'da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının heyecanı yaşandı.

ANKARA'da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının heyecanı yaşandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı Ankara'da başladı. Adaylar, KPSS'nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Burada güvenlik kontrolünden geçirilen adaylar, saat 10.00'a kadar okullara alındı. Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul önlerinde dua etti. Saat 10.15'te başlayan sınav 130 dakika sürecek.


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İSTANBUL-TEKRAR EDİLEN KPSS'DE İLK OTURUM BAŞLADI İSTANBUL-TEKRAR EDİLEN KPSS'DE İLK OTURUM BAŞLADI İSTANBUL-AVCILAR'DA GEÇ KALAN 2 ADAY KPSS'YE ALINMADI İSTANBUL-AVCILAR'DA GEÇ KALAN 2 ADAY KPSS'YE ALINMADI
Kaynak: DHA

Ankara, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haber... Ankara'da KPSS heyecanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber... Ankara'da KPSS heyecanı - Son Dakika
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