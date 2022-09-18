Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı Ankara 'da başladı. Adaylar, KPSS'nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Burada güvenlik kontrolünden geçirilen adaylar, saat 10.00'a kadar okullara alındı. Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul önlerinde dua etti. Saat 10.15'te başlayan sınav 130 dakika sürecek.

Kaynak: DHA

Ankara, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haber... Ankara'da KPSS heyecanı - Son Dakika

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