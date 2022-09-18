Ankara haber... Ankara'da KPSS heyecanı

ANKARA'da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının heyecanı yaşandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı Ankara'da başladı. Adaylar, KPSS'nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Burada güvenlik kontrolünden geçirilen adaylar, saat 10.00'a kadar okullara alındı. Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul önlerinde dua etti. Saat 10.15'te başlayan sınav 130 dakika sürecek.
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