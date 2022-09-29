Ankara haber! Ankara'da yoğun sis - Son Dakika
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Ankara haber! Ankara'da yoğun sis

29.09.2022 08:56
Ankara haber! Ankara'da yoğun sis

Ankara bölgesinden gelen habere göre Ankara'da yoğun sisBAŞKENT Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla şehrin büyük bir kısmında hakim oldu.

Ankara'da yoğun sis

BAŞKENT Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla şehrin büyük bir kısmında hakim oldu.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini artırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini kısaltması nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.Oluşan sis nedeniyle, şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları tamamen sise büründü.

Görüntü dökümü:

- Yollardan görüntü

- Görüş mesafesi

- Araçlar

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Umutcan ÖREN/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haber! Ankara'da yoğun sis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber! Ankara'da yoğun sis - Son Dakika
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