Ankara haber: Ankara'daki ilkokulun çatısına güneş enerji panelleri ve yağmur suyu depoları kuruldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulunun çatısına güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depoları kuruldu. Okul, böylece enerji ihtiyacının bir bölümünü ve ihtiyaç duyulan kullanma suyunu sürdürülebilir sistemlerle karşılamış olacak. 'Enerji yöneticisi' sertifikasına sahip Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulu Müdürü Aykut Gültekin, okulda yaptıkları bu çalışmaların zamanla toplumun çevre bilincine katkı sağlayacak potansiyel taşıdığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi' kapsamında yer alan Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulu'nda ayrıca bahçedeki peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere yağmur suyu depolama sistemi kuruldu. Dersliklerden koridorlara, tuvaletlerden lavabolara kadar okulun her alanında enerji ve su tasarrufu uygulamaları hayata geçirildi.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE İÇİN HUMMALI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen 'Enerji Yöneticisi' sertifikasına sahip olan ve aynı zamanda "İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı" olan Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulu Müdürü Aykut Gültekin, proje kapsamında enerji verimliliği ve çevre için hummalı bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Gültekin, okulun ana binası ve spor salonu binasında trafo kompanzasyon panolarının iyileştirildiğini; geri dönüşüm ve sıfır atık kutuları temin edildiğini; öğretmenlerin, yöneticilerin ve personelin 'İkim Değişikliği ve Çevre' ile 'Atık Yönetimi ve Sıfır Atık' seminerleri aldıklarını ve atık yönetimi ve sıvı atık üzerine sertifikalandırılmalarının sağlandığını ifade etti.

"GÜNEŞ ENERJİSİ İLE OKULUMUZUN ENERJİ İHTİYACININ BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYACAĞIZ"

Çevre dostu uygulamalar kapsamında tüm sınıfların tuvaletlerine fotoselli veya zaman röleli musluklar takıldığını söyleyen Gültekin şunları ekledi:

"Lavabolar sensörlü lambalarla iyileştirildi. Tüm sınıflara, dersliklere ve koridorlara led lambalar yapıldı. Termostatik vana montajları sağlandı. Temmuz 2022 itibariyle 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi' başladı. Bu çerçevede okulumuza güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depoları kurduk. Güneş enerjisi ile okulumuzun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağız. Depoladığımız yağmur suları da bahçede ve diğer alanlarda kullanılacak. Temin ettiğimiz kompost makinesi ile yemek atıklarını gübreye dönüştürerek, doğaya dönüşünü sağlayacağız. Ayrıca, geri dönüşüm kitaplığı da oluşturduk. Süreci yönetirken okul olarak personel, öğretmenlerin ve velilerin potansiyellerinden faydalanıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla son olarak okulumuza Enerji Yönetimi Sistemi ve belgesi, Çevre Yönetimi Sistemi ve belgesi kazandırdık. Bu çalışmalarımızda destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

"ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE FARKINDALIĞI GELIŞECEK"

Gültekin, okullarında yaptıkları çevre ve enerji verimliliği çalışmalarının öğrencilere için örnek olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"İlerleyen yıllarda öğrenciler daha iyi şartlarda eğitim alabilecek. Ayrıca,çevre farkındalığı daha da gelişecek. Dünya iklim değişikliği ve karbon emisyonu ile mücadele ediyor. Okul olarak bu mücadeleye bir nebze de olsa katkı sunmaya çalışıyoruz. Çevre için yaptığımız bu çalışmalar sadece okulla sınırlı kalmıyor. Öğrenciler enerji tasarrufunu ve çevre için edindikleri izlenimleri sosyal hayatlarında da kullanıyor. Çevre özelinde yaptığımız bu çalışmalar zaman içinde toplumun çevre bilincine katkı sağlayacak potansiyel taşıyor. Çocuklarımızın çevre ve doğa bilincinin artırılmasına katkı sağlayacak bu tür projeler, okulumuzun çehresini değiştiriyor."

ÇEVRE DOSTU 1000 OKUL PROJESİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Çevre Dostu 1000 Okul Projesi, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da destekliyor. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Temiz Okul ve Temiz Enerji' çatısı altındaki bir alt proje olarak yürütülüyor. Bu kapsamda tüm ilçelerde en az 1 olmak üzere toplam bin okul belirlendi. Proje kapsamında tüm okullarda güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depolama üniteleri kuruluyor.